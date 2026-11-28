Telepon Kapolda, Habiburokhman: Pengeroyok Siswi di Malang Harus Bertanggung Jawab Meski di Bawah Umur

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perundungan dan kekerasan yang menyebabkan siswi di SMAN 7 Kota Malang meninggal dunia tetap harus dilakukan. Hal ini berlaku meskipun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut masih di bawah umur.

Habiburokhman bahkan mengaku telah menelepon Kapolres Malang dan Kapolda Jawa Timur agar proses hukum tetap berlanjut. Ia berharap perkara tersebut dapat diusut tuntas.

"Tadi pagi saya juga sudah menelepon Kapolres Malang dan Kapolda Jatim. Fakta bahwa para tersangka masih berusia di bawah umur tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan," kata Habiburokhman dalam keterangan video, Sabtu (28/11/2026).

Komisi III DPR RI, lanjut dia, juga akan mengawal perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan agar almarhumah dan keluarganya mendapatkan keadilan.

"Proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami akan pastikan almarhumah dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya," tutur Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengecam tindakan kekerasan yang terjadi. Ia turut mendoakan korban dan keluarga yang ditinggalkan.

"Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," katanya.

(Arief Setyadi )

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