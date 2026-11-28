Ombudsman Kawal Ketat Kasus Pengeroyokan Siswi di Malang

JAKARTA - Ombudsman RI menekankan pentingnya pengawasan pelayanan publik dalam proses penegakan hukum maupun penguatan pencegahan di lingkungan pendidikan. Hal ini disampaikan sebagai respons atas peristiwa meninggalnya siswi SMA Negeri 7 Kota Malang, Silva Nur Intania Putri (17) yang diduga akibat aksi kekerasan sejumlah remaja.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona menegaskan, negara wajib memastikan setiap anak aman, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya.

"Ombudsman akan terus memantau apakah sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk peran sekolah, dinas terkait, dan aparat, telah berjalan sesuai standar pelayanan publik," katanya seusai menemui keluarga korban, Sabtu (28/11/2026).

Menurutnya, pengawalan penanganan kasus dan perlindungan hak anak perlu dilakukan dengan memastikan kepolisian menangani perkara secara cepat, transparan, dan akuntabel, serta menyampaikan perkembangan kasus secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, dan lembaga terkait perlu memastikan tersedianya pendampingan psikologis serta bantuan hukum bagi keluarga korban maupun siswa yang terdampak guna mendukung proses pemulihan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pencegahan dan tata kelola pendidikan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian melalui evaluasi Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan oleh Dinas Pendidikan.

"Sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI mendorong seluruh instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dalam pengawalan penanganan kasus dan perlindungan hak anak serta penguatan sistem pencegahan dan tata kelola pendidikan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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