Kasus Perundungan di Malang, Kemen PPPA: Pelaku Anak Tetap Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA - Kasus pengeroyokan dan kematian Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMA negeri di Kota Malang, menjadi perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Menteri PPPA Arifah Fauzi memastikan pihaknya akan mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

Arifah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya siswi tersebut. Dia menegaskan tidak seharusnya ada anak yang kehilangan nyawa akibat kekerasan.

“Kami jajaran Kemen PPPA menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya siswi SMA di Kota Malang. Tidak ada anak yang seharusnya kehilangan nyawa karena kekerasan. Kemen PPPA hadir untuk memastikan korban dan keluarganya mendapat pendampingan yang layak, serta proses hukum berjalan transparan dan berkeadilan,” ujar Arifah dalam keterangan resminya, Jumat (27/11/2026).

Sebagai langkah awal, Kemen PPPA telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Malang. Pemerintah juga telah memfasilitasi pembiayaan visum et repertum jenazah korban serta memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga.

Dalam kasus ini, empat orang yang diduga terlibat berstatus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) dan tengah menjalani proses penyidikan. Arifah menegaskan, meskipun para terduga pelaku masih berusia anak, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Keadilan bagi korban adalah prioritas kami. Kekerasan yang menghilangkan nyawa anak tidak boleh dibiarkan dan tidak bisa ditoleransi, sehingga proses hukum harus berjalan tegas dan transparan. Karena para terduga pelaku juga masih berusia anak, proses hukumnya wajib mengikuti Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur undang-undang,” tegasnya.