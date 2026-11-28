5 Kasus Bullying di Indonesia yang Menewaskan Pelajar, Ada yang di Tingkat SD

Keluarga memperlihatkan foto Silva Nur Intania Putri, korban perundungan dan pengeroyokan di Malang, Jawa Timur.

JAKARTA - Kasus dugaan perundungan (bullying) dengan kekerasan fisik kembali terjadi dan memakan korban jiwa. Kasus terbaru pada bulan ini menyebabkan kematian Silva Nur Intania Putri (17), siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang, Jawa Timur.

Perundungan yang dialami Silva menambah panjang catatan kelam kasus perundungan dan kasus kekerasan fisik oleh pelajar, terhadap pelajar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, kasus-kasus ini terjadi di berbagai tingkatan sekolah dan institusi pendidikan, bahkan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) dan pesantren.

Berikut lima kasus perundungan dan kekerasan fisik yang menewaskan siswa.

1. Kasus Siswi SMA di Malang, Jawa Timur (November 2026)

Kejadian yang menimpa Silva Nur Intania Putri (17), siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang bermula pada 19 November 2026 malam, korban dijemput dari rumahnya oleh seorang rekan remaja. Dia kemudian diduga mengalami perundungan serta pengeroyokan secara bersama-sama oleh sejumlah remaja putri dari sekolah berbeda.

Motif pengeroyokan diduga karena salah satu pelaku merasa sakit hati terhadap Silva.

Akibat penganiayaan tersebut Korban mengalami luka lebam dan cedera di kepala sehngga koma. Korban sempat dirawat di RS Lavalette Kota Malang, sebelum dinyatakan meninggal dunia pada 24 November 2026.

Polresta Malang Kota kemudian menetapkan empat remaja siswa SMA sebagai Anak

Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu CAN (16), warga Blimbing; SP (16), warga Kedungkandang; IDH (16), warga Blimbing; dan WRLI (16), warga Lowokwaru, Kota Malang.

Kasus ini turut memicu aksi pengepungan massa dan pembakaran dua mobil polisi di rumah orang tua salah satu ABH di Pakis, Kabupaten Malang, pada 27–28 November 2026.

2. Kasus Siswa SD di Pekanbaru, Riau (November 2025)

Kasus perundungan yang dialami MRA (11) pada November 2025 sangat tragis karena terjadi di lingkungan sekolah dasar.

Saat itu, MRA, siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, mengeluhkan sakit kepala dan mengalami memar di bagian dada sepulang sekolah setelah diduga mengalami perundungan fisik oleh rekan sekolahnya. Kondisi kesehatannya terus memburuk selama beberapa hari hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit pada November 2025.