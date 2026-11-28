Dasco Kecam Perundungan Siswi di Malang: Usut Tuntas!

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam segala bentuk perundungan dan kekerasan terhadap anak. Dia pun meminta dugaan kekerasan yang menimpa Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Kota Malang, diusut hingga tuntas.

"Saya mengecam segala bentuk perundungan dan kekerasan terhadap anak. Tidak ada pembenaran untuk tindakan yang menyakiti dan merendahkan mereka," kata Dasco lewat Instagramnya @sufmi_dasco, dikutip Jumat (27/11/2026).

Dasco menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Silva. Dia berharap almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

"Turut berduka cita atas wafatnya Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Kota Malang. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Dasco juga mengingatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman, didengar, dan mendapatkan perlindungan. "Dugaan kekerasan ini harus diusut tuntas. Setiap anak berhak merasa aman, didengar, dan dilindungi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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