Siswi SMA di Malang Tewas Diduga Dikeroyok, Keluarga Minta Pelaku Ditangkap!

MALANG - Keluarga Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang yang meninggal dunia diduga akibat pengeroyokan, meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Keluarga berharap seluruh pihak yang terlibat dapat segera ditangkap dan diproses hukum secara adil.

Paman korban, Zainul Arifin, mengatakan keluarga masih terpukul atas kepergian Silva. Ia berharap proses hukum berjalan hingga tuntas, termasuk terhadap terduga pelaku yang hingga kini belum diamankan.

"Kami minta bisa diusut tuntas dan mendapatkan keadilan. Para pelaku bisa tertangkap dan ada sanksinya," kata Zainul saat ditemui di rumah duka, Jumat (27/11/2026).

Zainul mengungkapkan, keluarga awalnya tidak mengetahui bahwa kepergian Silva pada Rabu malam (25/11/2026) menjadi pertemuan terakhir mereka. Saat itu, korban dijemput dua teman perempuannya sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut Zainul, Silva hanya berpamitan hendak pergi ke rumah temannya. Keluarga tidak mengetahui adanya rencana lain maupun persoalan yang sedang dihadapi korban.

Namun, sekitar pukul 23.30 WIB, keluarga justru menerima kabar bahwa Silva telah meninggal dunia.

"Dari pihak keluarga kemarin jam 8 malam dijemput sama temannya dua orang. Sampai situ dari keluarga nggak tahu, sampai jam setengah 12 almarhum ini diinformasikan sudah tidak bernyawa ke keluarga," ungkapnya.