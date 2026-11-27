Siswi SMA di Malang Tewas Diduga Akibat Bullying, 8 Saksi Diperiksa Polisi

MALANG - Polresta Malang Kota terus mendalami kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang siswi SMA yang berujung kematian. Kini polisi telah memeriksa delapan saksi secara intensif, dan dalam waktu dekat akan menggelar perkara untuk menentukan tersangka.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setiyo mengatakan, selain memeriksa delapan saksi, penyidik juga telah meminta keterangan dari pihak yang diduga terlibat dalam aksi perundungan tersebut.

"Pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih terus berlangsung," kata Danang, Jumat (27/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi akan segera melakukan gelar perkara sebagai tahapan untuk menentukan tersangka. Namun, penyidik masih menunggu hasil autopsi korban guna melengkapi proses penyidikan.

Dalam penanganan kasus ini, polisi memberikan perhatian khusus karena korban maupun terduga pelaku sama-sama masih berstatus anak di bawah umur. Proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak.

Danang menyebutkan, ancaman hukuman maksimal dalam perkara tersebut mencapai 15 tahun penjara, dengan ketentuan penanganan perkara anak yang memiliki batas waktu maksimal 15 hari.