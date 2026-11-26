Sidang Kasus Pemerasan, JPU Minta Hakim Jatuhkan Hukuman Sesuai Tuntutan

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar lanjutan sidang kasus pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa oknum pengacara bernama Bangun Paulus Tudungta, Kamis (26/11/2026). Kasus tersebut sebelumnya viral di media sosial.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi terdakwa. JPU menilai pleidoi yang disampaikan terdakwa dan tim penasihat hukumnya tidak sesuai fakta persidangan.

‘’Mohon kiranya Majelis Hakim untuk menerima seluruh dakwaan, menolak pembelaan terdakwa, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana dan menjatuhkan hukuman sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan,’’ujar JPU Andri Saputra

Andri melanjutkan, unsur-unsur pengancaman pada Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP sudah terpenuhi dan tetap pada tuntutan dan saksi-saksi telah menyampaikan di persidangan.

Dijelaskannya, bahwa terjadi permintaan uang dari terdakwa kepada korban. Hal itu berkaitan dengan diksi atau kata siap yang masuk dalam pleidoi terdakwa, Andri memandang kata-kata yang disampaikan terdakwa dalam percakapan dengan korban sebagai pernyataan telah menerima uang dari korban sebesar Rp50 juta.

”Saya lebih stressing menekankan terkait kata-kata siap. Kan itu sudah masuk dalam surat dakwaan kami, dan kemarin pleidoi juga membahas kata-kata siap itu,” ujarnya.

Andri menjelaskan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata siap berarti bersedia. Atau dalam konteks komunikasi yang terjadi antara terdakwa dengan korban, jaksa memandang kata-kata itu sebagai persetujuan.

”Saya berpendapat, makanya tadi saya sampaikan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan kata siap berarti oke, menyetujui, atau bersedia intinya. Jadi, kami berpendapat terdakwa menyetujui dan mengetahui sebenarnya sudah ada pengiriman uang (dari korban),” pungkasnya.

Sebelumnya, Bangun Paulus membantah dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dia menepis telah melakukan pengancaman terhadap korban. Sehingga dalam pembelaannya, advokat muda tersebut memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan dan tuntutan.