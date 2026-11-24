Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, Eks Staf KPK dan Ayahnya Segera Diadili

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan eks staf administrasinya, Setya Budi Dias (DIS), segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Dias akan disidang bersama ayahnya, Lilik Budi Suprianto (LBS).

"Hari ini, Selasa (24/11), penyidik bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terhadap tersangka Sdr. LBS dan DIS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi menyebutkan, keduanya dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pelimpahan tersebut, penanganan perkara kini berada di tangan JPU untuk penyusunan surat dakwaan.

"JPU akan segera menyusun surat dakwaan sebagai persiapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Pengungkapan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 21 orang. Sebanyak 14 orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah, tahun 2025-2026, dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK tahun 2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka," ujar Taufik.