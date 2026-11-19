KPK Periksa Kadis PU Pemalang Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Anom

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemalang, Joko Triasmoro pada Kamis (19/11/2026). Joko diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

"Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Semarang," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

KPK juga memanggil Teddy Setiawan selaku Pemilik CV Bumi Rancang pelaksana pekerjaan konstruksi di Pemalang tahun anggaran 2026. Namun nelum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan mereka.

Sekadar diketahui, KPK menetapkan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Anom ditetapkan tersangka bersama orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris (GHA); staf administrasi KPK, Setya Budi Dias (DIS); dan ayah dari Dias, Lilik Budi Suprianto (LBS).

KPK menyebutkan, Anom melalui Gus Haris meminta uang ke sejumlah perangkat daerah maupun pihak rekanan/swasta untuk keperluan pribadinya. Atas perintah tersebut, Gus Haris mengumpulkan uang dengan total nilai mencapai Rp1,98 miliar.

Uang tersebut diantaranya digunakan untuk 'menyelesaikan' perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Anom.