Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Tri Ambarsari, Perempuan yang Terjaring OTT Bareng Bupati Pemalang

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |15:05 WIB
KPK Periksa Tri Ambarsari, Perempuan yang Terjaring OTT Bareng Bupati Pemalang
Komisi Pemberantasan Korupsi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Tri Budi Ambarsari, selaku pihak swasta sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Rabu (30/9/2026).

Ambarsari merupakan salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Namun, Ambarsari tidak ditetapkan sebagai tersangka.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ambarsari telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.00 WIB.

Pemanggilan Ambarsari dilakukan bersamaan dengan dua saksi lain dari unsur swasta, yakni Setyo Widodo dan Larisa Purnama. Namun, belum diketahui materi yang akan didalami penyidik dari pemeriksaan ketiga saksi tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243570//kpk-hDiO_large.jpg
KPK Sita Rp200 Juta dalam Rangkaian OTT Bupati Bolmut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243561//korupsi_bupati_bolmut-XlN4_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Bolmut sebagai Tersangka Pemerasan-Gratifikasi, Ini Konstruksi Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243545//korupsi-DRe4_large.jpg
Terjaring OTT, Bupati Bolmut Keluar KPK Pakai Rompi Oranye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243442//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-gD2v_large.jpg
Polisi Tegaskan Kasus Mafia Tanah PTSL di Bogor Tak Terkait OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243432//sirajudin_lasena-Sjus_large.jpg
Profil Sirajudin Lasena, Bupati Bolmut yang Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243405//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-4O5x_large.jpg
KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Suap Jalan Dinas PUPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement