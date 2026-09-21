KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Suap Jalan Dinas PUPR

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena dan beberapa orang lainnya. KPK mengungkapkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan suap proyek infrastruktur jalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan, diduga terdapat penerimaan oleh penyelenggara negara terkait proyek di wilayah tersebut.

"Adapun perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut," kata Budi kepada wartawan.

Budi menjelaskan, salah satu proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat yang diduga menjadi bancakan korupsi adalah pembangunan jalan.

"Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR," ujarnya.