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OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara, KPK Tangkap 14 Orang

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |20:08 WIB
OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara, KPK Tangkap 14 Orang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
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JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, (21/9/2026). Salah satu pihak yang terjaring dalam operasi ini adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lima orang di antaranya terjaring di Jakarta, delapan di Sulawesi Utara, dan satu orang di Gorontalo.

"Yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut," kata Budi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Budi menjelaskan, selain belasan orang terjaring, pihaknya juga menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta.

"Adapun perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut," ujarnya.

Ia melanjutkan, lima orang yang tertangkap di Jakarta saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK dan masih dalam tahap penyelidikan.

"Kemudian untuk pihak-pihak lainnya juga dilakukan permintaan keterangan awal di Polres ataupun di Polda setempat," ucapnya.

(Rahman Asmardika)

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