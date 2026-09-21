Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Mobil Mercy Milik Anggota DPRD Bengkulu Vina Ledy, Diduga Pemberian Pengusaha

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |17:20 WIB
KPK Sita Mobil Mercy Milik Anggota DPRD Bengkulu Vina Ledy, Diduga Pemberian Pengusaha
Mobil Mercy Milik Anggota DPRD Bengkulu Vina Ledy Disita KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita mobil milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Ledy Anggraeni (VLA). Kali ini, penyidik menyita mobil pabrikan Mercedes-Benz jenis sedan berwarna hitam.

Penyitaan tersebut terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari pengusaha Eno Bowo Susilo (EBS).

"Hari ini Senin (21/9), Penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda empat, berjenis Sedan Mercy berwarna hitam milik Sdri. VLA, yang diduga merupakan pemberian dari Sdr. EBS," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Diketahui, mobil tersebut diatasnamakan teman Vina, yakni Rani Sorayya (RS), yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Penyidik masih terus melakukan penelusuran asset-aset yang diduga terkait dalam pengembangan penyidikan perkara ini," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bengkulu DPRD Bengkulu KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243350//komisi_pemberantasan_korupsi-K0qB_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Dana Operasional Fiktif Gubernur Papua 2022, Nilainya Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243305//ilustrasi-6quD_large.jpg
Usut Kasus HGB, KPK Geledah Kantor Summarecon di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243299//eks_wamen_imipas_minta_hakim_gugurkan_status_tersangka-REgP_large.jpg
Eks Wamen Imipas Minta Hakim Gugurkan Status Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi dan Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/337/3243288//sidang_lanjutan_kasus_kuota_haji-DVLI_large.jpg
Jaksa Hadirkan Dua Saksi dalam Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243061//kpk-fIqB_large.jpg
Penyuap Anwar Sadad Segera Diadili Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3242970//juru_bicara_kpk-PEsR_large.jpg
Geledah Rumah Dirjen Lampri di Bekasi, KPK Sita Barang Bukti Kasus HGB Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement