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Geledah Rumah Dirjen Lampri di Bekasi, KPK Sita Barang Bukti Kasus HGB Bogor

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |08:33 WIB
Geledah Rumah Dirjen Lampri di Bekasi, KPK Sita Barang Bukti Kasus HGB Bogor
Juru Bicara KPK, Budi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi petunjuk dugaan aliran uang dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi, di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Petunjuk tersebut diperoleh setelah tim KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri (LMP), yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara tersebut, di Bekasi pada Jumat (18/9/2026).

"Dalam penggeledahan di wilayah Bekasi tersebut, penyidik menyita di antaranya sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik soal petunjuk dugaan aliran uang yang terkait dengan perkara di ATR/BPN tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (19/9/2026).

Budi menyebut barang bukti yang disita selanjutnya akan ditelaah untuk mendalami peran para pihak terkait sehingga diperoleh konstruksi perkara secara lengkap.

"Penyidik akan menelaah dan menganalisis lebih lanjut untuk mendalami peran LMP dalam perkara ini, dan bagaimana konstruksi utuh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

 

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