Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sebut Anggota DPRD DKI Bebizie Serahkan Uang Rp895 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |13:01 WIB
KPK Sebut Anggota DPRD DKI Bebizie Serahkan Uang Rp895 Juta
Anggota DPRD DKI Bebizie (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima penyerahan uang Rp895 juta dari anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati (BBZ). Penyerahan uang terkait kasus dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjerat eks bupatinya, Rita Widyasari (RW).

"Yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan uang kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan, sejumlah Rp895 juta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (18/9/2026).

Budi menjelaskan, uang yang diserahkan itu diduga diterima dari salah satu pihak yang terkait perkara tersebut. Namun, pemberi belum diungkap.

"Uang tersebut diduga diterima Sdri. BBZ dari salah satu pihak yang terkait dengan perkara dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kabupaten Kukar," ujarnya.

Menurut Budi, dalam pemeriksaan awal yang berlangsung pada Kamis, 13 Agustus 2026 lalu, Bebizie didalami terkait aliran uang terkait perkara tersebut. "Hal itu kemudian diakui, dan saksi secara kooperatif melakukan pengembalian atas uang-uang tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Bebizie mengklaim selama pemeriksaan ia menjelaskan terkait pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2017-2018 sebagai penyanyi.

"Saya menjelaskan bahwa di 2017-18 (2018) itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur," kata Bebizie saat ditemui seusai pemeriksaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242816/febrie_adriansyah-6EuM_large.jpg
Febrie Adriansyah Bantah soal Kepemilikan Emas 74 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242819/korupsi-fLtB_large.jpg
KPK Geledah Kantor Summarecon Terkait Kasus HGB Kabupaten Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242807/febrie-NLZI_large.jpg
Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Febrie Adriansyah: 33 Tahun Saya Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman di Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242803/febrie_adriansyah-UnwP_large.jpg
Dilimpahkan ke Kejari Jaksel, Begini Penampakan Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242733/kpk-pAQl_large.jpg
KPK Sita Mobil dari Wanita yang Kena OTT Bareng Bupati Pemalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242732/polri-pPwy_large.jpg
Kortas Polri Usut Dugaan Korupsi Tanah Milik ATR/BPN di Bali, Kerugian Capai Rp4,8 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement