Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa Anggota DPRD DKI Bebizie Terkait Kasus Korupsi Batu Bara Kukar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |14:27 WIB
KPK Periksa Anggota DPRD DKI Bebizie Terkait Kasus Korupsi Batu Bara Kukar
Anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati pada Kamis (13/8/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW).

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kabupaten Kukar untuk tersangka RW," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dalam kesempatan tersebut, Bebizie dipanggil bersama dua saksi lainnya, yakni Noval Elfarveisa selaku advokat dan Agus Mujianto selaku Staf Keuangan dan General Administrasi PT Alam Jaya Pratama.

Meski begitu, belum diketahui materi yang akan digali tim penyidik KPK dari keterangan Bebizie dan dua saksi lainnya.

Sebelumnya, Rita telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Pondok Bambu setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018.

Dalam perkara tersebut, Rita terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110.720.440.000 dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin serta rekanan proyek.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236256//ketua_dprd_kuansing_juprizal-Uamj_large.jpg
Ketua DPRD Juprizal Irit Bicara Usai Diperiksa KPK terkait Kasus Bupati Kuansing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236152//ilustrasi-uY7e_large.jpg
Kasus Suap Jabatan Bupati Kuansing, KPK Kembali Periksa Ketua DPRD Juprizal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235984//eks_dirut_bjb-FQwK_large.jpg
Tak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Eks Dirut BJB Ngaku Idap Kanker Prostat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235970//bebizie_sri_mulyati-IhuX_large.jpg
Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Gratifikasi Kukar, Bebizie Ditanya soal Bayaran Nyanyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235884//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-g2GJ_large.jpg
KPK Panggil Wakil Bupati Lombok Barat Terkait Kasus Suap Ahmad Zaini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/337/3235870//llustrasi-dvaY_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirut BJB Yuddy Renaldi sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement