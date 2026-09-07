KPK Dalami Mobil Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy dari Swasta, Diduga Gunakan Nama Teman

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penggunaan nama orang lain oleh anggota DPRD Bengkulu Vina Ledy Anggraeni, terkait mobil mewah pemberian dari pihak swasta.

Berdasarkan foto yang diterima, mobil tersebut merupakan jenis sedan pabrikan asal Jerman. Mobil itu atas nama Rani Sorayya (RS). Sejalan dengan itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rani hari ini. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami terkait penggunaan nama tersebut.

"Penyidik mendalami terkait dugaan pemberian mobil dari pihak swasta kepada Sdri. VLA, yang diatasnamakan Sdri. RS," kata Budi, Senin (7/9/2026).

"Sdri. RS ini diduga merupakan teman dekat dari Sdri. VLA," sambungnya.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi atas nama Irwan Arifin selaku pemilik showroom.

"Penyidik meminta keterangan terkait pemesanan dan pembayaran satu unit mobil baru oleh pengusaha Sdr. EBS. Di mana, atas mobil tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik," ujarnya.

Sedianya, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD Bengkulu, Rahmad Widodo (RW) dan Herimanto (HRM). Namun, keduanya tidak hadir.