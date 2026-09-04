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KPK Periksa Legislator Bambang Hermanto, Dalami Usulan Proyek di Bengkulu hingga Dugaan Aliran Uang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |22:17 WIB
KPK Periksa Legislator Bambang Hermanto, Dalami Usulan Proyek di Bengkulu hingga Dugaan Aliran Uang
Legislator Bambang Hermanto diperiksa KPK (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto (BH) terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bambang diperiksa selama 11 jam.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penyidik mendalami proses perencanaan hingga pengesahan anggaran maupun proyek-proyek di lingkungan Kota Bengkulu. Penyidik, kata Budi, juga menelisik proses pengusulan proyek-proyek tersebut.

"Penyidik mendalami terkait dengan perencanaan dan pengesahan anggaran ataupun proyek-proyek yang ada di lingkungan Kota Bengkulu, bagaimana proses-proses itu termasuk juga pengusulan-pengusulan proyek di Kota Bengkulu tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Selain berkaitan dengan proyek, penyidik juga mencecar Bambang mengenai dugaan aliran uang. Namun, KPK belum merinci asal-usul maupun pihak yang diduga terkait dengan aliran uang tersebut.

"Penyidik mendalami adanya dugaan aliran yang berkaitan dengan saudara BH tersebut," tambah Budi.

Selanjutnya, penyidik akan mendalami keterkaitan antara proses pengusulan proyek, perencanaan dan pengesahan anggaran, hingga dugaan aliran uang yang muncul dalam pemeriksaan Bambang.

"Tentu semuanya akan didalami nexus ataupun hubungan terkait dengan usulan-usulan proyek, kemudian perencanaan dan pengesahan anggaran hingga adanya dugaan aliran uang tersebut," ujarnya.

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