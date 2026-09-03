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Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Jadi Ujian Menjaga Marwah Kejaksaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:35 WIB
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Jadi Ujian Menjaga Marwah Kejaksaan
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut berbagai perkara dugaan korupsi yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Korps Adhiyaksa diharapkan dalam menjalankan pemberantasan korupsi secara objektif dan tidak tebang pilih serta transparan untuk menjaga kepercayaan publik.

Apalagi, perkara tersebut menjadi salah satu ujian bagi kredibilitas Kejagung, yang selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikenal garang dalam memberantas korupsi. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh pihak, termasuk apabila perkara melibatkan pejabat atau orang yang berada di lingkungan internal Kejaksaan. 

"Sejatinya hukum harus ditegakkan kepada siapa pun. Untuk menjaga marwah Kejaksaan dan penegakan hukum, proses hukum yang menimpa siapa pun—baik petinggi atau elite Kejaksaan—harus dilakukan secara adil agar masyarakat menilai penegakan hukum yang dilakukan Kejagung tidak pandang bulu," ujar pengamat politik Ujang Komaruddin dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Ujang berpandangan, keberanian Kejagung mengusut dugaan pelanggaran yang melibatkan orang dalam institusi dapat menjadi indikator keseriusan lembaga tersebut dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, setiap orang yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum, terlepas dari latar belakang maupun posisinya.

Mengenai berat atau ringannya hukuman yang nantinya diterima Febrie, Ujang menilai keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.  Sementara jaksa penuntut umum memiliki tugas untuk menyusun dan menyampaikan pembuktian mengenai dugaan keterlibatan Febrie dalam perkara tersebut di persidangan.

"Soal vonis berat atau tidak itu ada pada hakim. Tugas dari Kejaksaan yakni membuktikan secara kuat keterlibatan Saudara Febrie dalam kasus tersebut. Kalau bukti yang dipegang Kejaksaan kuat berdasarkan fakta, mestinya hakim memvonis berdasarkan keadilan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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