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Kejagung Periksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus TPPU Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |09:42 WIB
Kejagung Periksa Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terkait Kasus TPPU Hari Ini
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.
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JAKARTA – Penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Kamis (3/9/2026). Febrie bakal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan tersangka lain dalam perkara tersebut.

Kuasa Hukum Febrie, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa kliennya akan dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung.

"Ya benar, pagi ini diagendakan pemeriksaan Pak FA sebagai saksi dalam penyidikan TPPU. Pada surat panggilan belum dijelaskan saksi untuk tersangka yang mana," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2026).

Febri mengklaim, kliennya yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK akan hadir secara kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Kejagung RI.

"Pak FA akan hadir dan kooperatif menjalankan proses hukum dengan didampingi advokat. Rencana pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Agung," ujar Febri.

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