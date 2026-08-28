Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar, Kuasa Hukum: Tak Sesuai Fakta di Praperadilan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |19:17 WIB
Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar, Kuasa Hukum: Tak Sesuai Fakta di Praperadilan
Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah.
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, membantah dugaan bahwa kliennya menerima uang sebesar Rp40 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait kasus korupsi ASABRI dan Jiwasraya. Febri menegaskan kabar yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dibacakan oleh hakim praperadilan.

"Tan Kian memberikan uang kepada seorang bernama Feri, dan tidak disebutkan sama sekali di sana bahwa Tan Kian memberikan uang kepada FA," ujar Febri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (28/8/2026).

Menurut Febri, keterangan tersebut masih merupakan klaim satu pihak dari Tan Kian. Lebih jauh, hakim praperadilan juga telah menegaskan tidak menguji materi yang sudah masuk dalam pokok perkara.

"Hakim secara tegas mengatakan tidak menyimpulkan hal itu dan menyatakannya masuk ranah pokok perkara. Jadi silakan diuji saja nanti pada persidangan pokok perkara," tegasnya.

Sebelumnya, hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, menolak permohonan praperadilan yang diajukan eks Jampidsus Febrie Adriansyah terkait penyitaan dalam kasus dugaan TPPU pada Kamis (27/8/2026). Dengan putusan tersebut, penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dinyatakan tetap sah sesuai aturan hukum.

"Mengadili, dalam eksepsi menolak permohonan Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Dua, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil," ujar hakim Richard saat membacakan amar putusan di persidangan.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238836//viral-up7b_large.jpg
Hakim Kembali Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Penetapan Tersangka Tetap Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238769//viral-XhaJ_large.jpg
Sidang Praperadilan Ungkap Febrie Adriansyah Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238689//febrie_adriansyah-TpHe_large.jpg
Praperadilan Febrie Adriansyah soal Penetapan Tersangka Bakal Diputus Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238646//sidang_praperadilan_febrie_adriansyah-6evq_large.jpeg
Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Ini yang Jadi Pertimbangan Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238635//hakim_menolak_praperadilan_febrie_adriansyah-dyID_large.jpeg
BREAKING NEWS: Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Penyitaan Kasus TPPU Tetap Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238388//sidang_praperadilan-zQnB_large.jpg
Praperadilan Status Tersangka Febrie Adriansyah Diputuskan Lusa, Hakim: Jangan Ganggu Independensi Kami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement