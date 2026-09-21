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KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |20:30 WIB
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara
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JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Senn, (21/9/2026). Operasi ini juga menjaring 14 orang termasuk Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.

"Adapun dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Budi belum menyebutkan jumlah pasti uang tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa uang itu ditemukan di sejumlah lokasi penangkapan.

Ia melanjutkan, operasi senyap ini terkait dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara mengenai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam OTT ini, KPK total menangkap 14 orang. Bupati dan empat orang lainnya terjaring di Jakarta, delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, dan satu orang di Gorontalo.

"Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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