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Fahd A Rafiq Terjaring OTT KPK di Bogor, Ini Respons Golkar!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |14:10 WIB
Fahd A Rafiq Terjaring OTT KPK di Bogor, Ini Respons Golkar!
Sekjen DPP Partai Golkar, M. Sarmuji (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji buka suara ihwal salah satu kadernya, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sarmuji mempersilakan KPK sebagai aparat penegak hukum, untuk melanjutkan proses penyelidikan kasus yang tengah diungkap tersebut.

"Kita menghormati proses hukum. Silakan aparat mengungkapkan kebenaran melalui proses hukum," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Dia memastikan internal partai sudah memiliki mekanisme untuk menentukan langkah yang akan diambil menyusul kadernya yang tersangkut persoalan hukum.

"Partai pasti akan mengambil langkah terhadap kadernya. Kami menunggu sampai jelas duduk persoalannya," pungkasnya.

 

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