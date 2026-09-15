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KPK Sita Uang Ratusan Miliar dalam Puluhan Koper terkait OTT HGB di Bogor

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |07:05 WIB
KPK Sita Uang Ratusan Miliar dalam Puluhan Koper terkait OTT HGB di Bogor
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (14/9/2026). 

Dalam operasi senyap ini, tim Lembaga Antirasuah menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang terbungkus puluhan koper. 

"Kemudian dalam penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu Rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan. 

Budi mengungkapkan, nilai pasti dari uang yang diamankan itu masih dalam proses perhitungan. Namun, diperikirakan jumlahnya mencapai ratusan miliar. 

"Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah," ujarnya. 

 

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Topik Artikel :
OTT di Bogor OTT KPK KPK
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