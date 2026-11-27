Kekerasan Pelajar Berujung Kematian, Partai Perindo Malang Desak Evaluasi Pengawasan

MALANG - Kasus dugaan kekerasan terhadap seorang siswi SMA Negeri berusia 17 tahun yang berujung kematian di Kota Malang, Jawa Timur menjadi peringatan serius tentang pentingnya perlindungan anak dan remaja. Pengawasan terhadap pergaulan pelajar dan pencegahan kekerasan perlu diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Reza Bayu Setyawan mengutuk keras dugaan kekerasan terhadap siswi berinisial SNIP tersebut. Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak dan remaja.

“Kami mengutuk keras tindakan keji ini dan menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada ruang sedikit pun bagi praktik bullying di Kota Malang,” ujar Reza, Jumat (27/11/2026).

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat gerakan anti perundungan. “Kejadian ini tamparan keras bagi kita semua bahwa gerakan stop bullying tidak boleh berhenti sebatas slogan, melainkan harus diwujudkan secara nyata di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulan remaja,” katanya.

Reza mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polresta Malang Kota, mengusut tuntas perkara tersebut secara objektif dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengungkapan kasus secara menyeluruh diperlukan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban.