HUT Ke-12, Partai Perindo Gelar Aksi Sosial pada Masyarakat

JAKARTA - Partai Perindo menggelar aksi sosial dengan membagikan paket makanan dan kudapan kepada masyarakat serta pengemudi ojek online (ojol) di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026). Kegiatan itu bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Partai Perindo.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi, Firda Riwu Kore, mengungkapkan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian nyata Partai Perindo kepada masyarakat.

"Hari ini di hari ulang tahun Perindo yang ke-12, kami melaksanakan atau membagi paket makanan dan juga snack. Kebetulan yang datang ada ojol, ada juga beberapa memang karena jam pulang kantor dan lalu lintas cukup padat, kami berhasil untuk membagikan semuanya," ujar Firda.

Firda menegaskan, aksi berbagi ini juga bagian dari semangat Partai Perindo untuk senantiasa memberikan dampak positif dan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Dalam rangka 12 tahun Partai Perindo ini, inilah wujud nyata kami untuk terus bisa berdampak bagi masyarakat, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tuturnya.