Cegah Bullying, Legislator Perindo Bengkulu Rina Sulastry Dorong Pengawasan Lintas Lingkungan

BENGKULU - Anggota DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastry, menegaskan bahwa pencegahan perundungan dan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan sekolah. Pengawasan ketat juga perlu diperkuat di luar lingkungan sekolah dengan melibatkan peran keluarga, pertemanan, hingga pemerintah daerah agar perilaku kekerasan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Rina menegaskan bahwa perundungan atau bullying yang dibiarkan dapat mengganggu perkembangan psikologis anak. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga berisiko memengaruhi perilaku anak yang melakukan perundungan.

“Stop bullying sejak dini. Jangan membiasakan berkata negatif atau menggunakan bahasa yang mengejek teman. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar,” kata legislator dari Partai Perindo itu, Rabu (7/10/2026).

Senin lalu, Rina menyambangi SMP Negeri 5 Pagar Dewa, Kota Bengkulu, untuk memberikan edukasi agar siswa mengenali perundungan, berani menolaknya, serta memahami pentingnya menghargai teman dalam pergaulan.

Rina menilai sekolah tidak mungkin menjadi satu-satunya benteng perlindungan anak. Tindakan perundungan dapat berlangsung di luar pengawasan guru, sehingga keluarga dan lingkungan pertemanan perlu menjadi bagian dari deteksi dini.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu ini mendorong komunikasi antara sekolah dan keluarga diperkuat. Orang tua perlu mengetahui perubahan perilaku anak maupun persoalan dalam pergaulannya sehingga tanda-tanda perundungan tidak terlewat.

Rina juga meminta Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Satpol PP, kepolisian, serta organisasi perangkat daerah terkait memperkuat edukasi dan pencegahan di lingkungan sekolah.