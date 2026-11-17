Perluas Basis Dukungan, Perindo Sumsel Perkuat Struktur dan Potensi Ekonomi Lokal

PALEMBANG - Membesarkan partai tidak cukup dengan memperkuat struktur dan mengejar kursi legislatif. Partai juga harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat, membaca potensi daerah, dan memperjuangkan ekonomi rakyat.

Hal itu menjadi fokus DPW Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) dalam memperluas kekuatan organisasi dan basis dukungan.

Potensi pertanian, perkebunan, dan pertambangan Sumsel menjadi kekuatan yang akan dioptimalkan. Sementara itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong untuk membuka peluang usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Ketua DPW Partai Perindo Sumsel Andi Asmara mengatakan, pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus perjuangan partai agar potensi ekonomi daerah memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Potensi sumber daya alam kita besar sekali. Perkebunan dan pertanian juga andalan. Tapi UMKM juga harus dipompa agar tumbuh menjadi andalan ekonomi masyarakat," ujar Andi dalam Workshop Bedah Dapil, Verifikasi, dan ToT KTA Online Partai Perindo di Palembang, Senin (16/11/2026).