Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Fiskal Terbatas, Legislator Ary Buraen Ajak Pemkab Kupang Fokus Layanan Dasar Warga

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |08:43 WIB
Fiskal Terbatas, Legislator Ary Buraen Ajak Pemkab Kupang Fokus Layanan Dasar Warga
Legislator Ary Buraen ajak Pemkab Kupang fokus layanan dasar warga (Foto: Dok)
A
A
A

KUPANG - Keterbatasan kemampuan fiskal membuat setiap kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat. Di Kabupaten Kupang, kebutuhan tersebut masih mencakup jalan, air bersih, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

Kondisi itu mendorong Anggota DPRD Kabupaten Kupang Ary Buraen meminta pemerintah daerah menyusun skala prioritas pembangunan secara cermat agar anggaran yang terbatas memberikan manfaat langsung bagi warga.

"Masyarakat lebih membutuhkan pelayanan dasar daripada patung. Saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus diatasi. Karena itu, pemerintah perlu menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan nyata warga," kata Ary dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).

Menurut Ary, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar memiliki kaitan langsung dengan kehidupan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat. Perbaikan jalan membuka akses ekonomi, ketersediaan air bersih menopang kebutuhan sehari-hari, sedangkan pendidikan dan kesehatan menentukan kualitas sumber daya manusia.

"Patung boleh dibangun, tetapi jangan sampai melupakan pelayanan dasar. Pemerintah harus bijaksana menentukan prioritas, apalagi kemampuan fiskal daerah kita terbatas," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/340/3246001/perindo-NEey_large.jpg
Legislator Dapot Hutagalung Dorong Perda Jaminan Sosial Lindungi Ekonomi Keluarga di Bengkalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/340/3243860/perindo-Krqp_large.jpg
Bantu Warga Terisolasi, Legislator Perindo Perjuangkan Akses Penerangan 100 KK di Kampung Niku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/340/3242353/perindo-B9So_large.jpg
Dorong Pemulihan, Perindo Sikka Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palue Terdampak Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/338/3241990/puspadaya-IAQq_large.jpg
Puspadaya Desak Polisi Transparan Usut Dugaan TPKS Libatkan Artis BP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239444/perindo-OpfX_large.jpg
Perindo Buka Political Development Program di 7 Wilayah, Ajak Generasi Muda Belajar Politik Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/340/3239286/perindo-Wh2G_large.jpg
Pokir Mandek, Legislator Perindo Sisihkan Gaji Beli Speedboat untuk Warga Raja Ampat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement