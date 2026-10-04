Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Petakan Potensi 14 Dapil, Perindo Jatim: Program Pemberdayaan Jawab Kebutuhan Dasar Pemilih

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |10:00 WIB
Petakan Potensi 14 Dapil, Perindo Jatim: Program Pemberdayaan Jawab Kebutuhan Dasar Pemilih
Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Partai Politik di Surabaya
A
A
A

SURABAYA - Demografi pemilih yang masif menuntut partai politik tidak sekadar mengandalkan struktur, tetapi juga kecermatan membaca data lapangan. Realitas itu menjadi fondasi evaluasi gerakan politik di Jawa Timur yang memiliki kompleksitas sosial tinggi.

Provinsi Jawa Timur memperebutkan 120 kursi DPR RI dari 14 daerah pemilihan dengan 31,4 juta pemilih pada Pemilu 2024. Skala tersebut mengharuskan pemetaan wilayah yang presisi untuk mendeteksi titik lemah dan memproyeksikan kekuatan partai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai besarnya potensi demografi tersebut harus diimbangi dengan pendekatan riil. Fokus utama diarahkan pada penguatan program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jawa Timur memiliki potensi yang luar biasa. Karena itu, kita harus hadir dengan program yang konkret dan bisa dirasakan masyarakat. Fokus kita adalah penguatan perekonomian masyarakat, terutama melalui UMKM dan program yang dapat meningkatkan daya beli,” ujar Ferry dalam Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Partai Politik di Surabaya, Sabtu (3/10/26).

Posisi politik Partai Perindo turut terpotret dalam survei ARCI pada Agustus 2026 yang mencatat elektabilitas Ketua DPW Perindo Jatim Ahmad Zazuli alias Cak Jaz ini menempati posisi ketiga dengan perolehan suara 15,6 persen.

Oleh karena itu, Cak Jaz menyadari indikator tersebut menuntut kerja politik yang lebih lekat dengan kebutuhan dasar masyarakat. Partai Perindo akan mengintensifkan pemberdayaan bagi kalangan petani, nelayan, serta pedagang kecil.

"Harapan kami setelah mendapat kesempatan atau mendapatkan peluang yang cukup bagus dan dipercaya oleh masyarakat, maka kami akan terus meningkatkan kerja-kerja politik, terutama untuk fokus terus melakukan penguatan dan pendampingan UMKM, petani, nelayan, pedagang yang memang bersentuhan langsung dengan persoalan ekonomi," ujarnya.

Gagasan pemberdayaan itu akan diwujudkan melalui inisiatif Warung Kita yang dirancang mampu menjangkau hingga tingkat kelurahan. Dukungan serupa disiapkan bagi pengemudi ojek daring serta pelatihan kemandirian usaha bagi anak muda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/340/3245336/perindo_ntt-tBeh_large.jpg
Jembatan Darurat Hambat Petani, Mesak Mbura Dorong Akses Pertanian Kupang Segera Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/340/3236686/perindo-8kcs_large.jpg
Perindo Sulsel Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Upacara HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/340/3231180/partai_perindo-hBQR_large.jpg
Gunung Mas Kaya SDA, Aleg Partai Perindo Minta UMKM Lokal Jadi Penggerak Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221228/partai_perindo-A3QC_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo dan HT Serahkan Kurban Partai Perindo di Paseban, Tegaskan Keberagaman dan Nilai Keumatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/340/3220139/perindo-mKDy_large.jpg
Dorong Implementasi Perda di Bengkalis, Legislator Perindo: Perlindungan Anak Harus Diperkuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217786/gerakan_kedaulatan_suara_rakyat-OQRz_large.jpg
Perindo Desak Revisi UU Pemilu, PT Tinggi Dinilai Buang Jutaan Suara Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement