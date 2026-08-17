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Perindo Sulsel Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Upacara HUT Ke-81 RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:05 WIB
Perindo Sulsel Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Upacara HUT Ke-81 RI
Partai Perindo Sulsel libatkan penyandang disabilitas dalam upacara HUT Ke-81 RI (Foto: Tangguh Yudha/Okezone)
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MAKASSAR - DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor DPW Partai Perindo Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya Partai Perindo Sulsel memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan tanpa memandang perbedaan.

Ketua DPW Partai Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan dengan seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali para penyandang disabilitas.

“Partai Perindo tentu juga tidak ketinggalan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tadi kita sudah saksikan upacara bendera mengundang semua lapisan masyarakat, termasuk teman-teman disabilitas,” kata Abdul.

Menurut Abdul Hayat, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga dengan memberikan kepedulian dan manfaat kepada masyarakat.

“Kita berikan bingkisan kepada yang bersangkutan, kita ingin membagi rasa, membagi kepedulian untuk sama-sama mengatakan bahwa negara ini milik bersama dan jiwa patriotisme tetap berkobar di seluruh sanubari kita untuk bagaimana jiwa kebangsaan NKRI kita akan pertahankan," lanjut Abdul.

Ia menambahkan, mengisi kemerdekaan saat ini harus diarahkan pada upaya melawan berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

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