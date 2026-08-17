Meriahkan HUT Ke-81 RI, Emak-Emak Lomba Tarik Bus AKAP 20 Ton di Terminal Kalideres

JAKARTA - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, berlangsung meriah dengan perlombaan tak biasa. Sejumlah perempuan termasuk emak-emak ikut mengadu kekuatan dalam lomba menarik bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang memiliki bobot hingga 15-20 ton.

Lomba diikuti para awak bus, karyawan perusahaan otobus (PO) AKAP, hingga calon penumpang yang berada di Terminal Kalideres. Dengan seutas tali tambang yang dikaitkan pada bus, para peserta bersiap menarik kendaraan besar tersebut menuju garis finis yang telah ditentukan panitia.

Begitu aba-aba diberikan, para peserta langsung mengencangkan tali dan mengerahkan tenaga untuk menggerakkan bus. Meski harus berhadapan dengan kendaraan berbobot belasan ton, mereka tetap berusaha menarik bus secara bersama-sama.

Sorak-sorai dan dukungan dari orang-orang di sekitar terminal pun ikut membuat suasana semakin ramai. Semangat para peserta semakin terlihat ketika bus perlahan mulai bergerak hingga akhirnya mencapai garis finis.

Salah satu peserta, Enna, mengaku senang bisa kembali mengikuti perlombaan khas perayaan HUT Kemerdekaan. Menurutnya, lomba tersebut terasa seru karena dilakukan bersama peserta lainnya.

Bagi Enna, beratnya bus yang harus ditarik bukan alasan untuk kehilangan semangat. Ia bahkan punya cara tersendiri dalam memaknai tantangan tersebut.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan beban kehidupan sehari-hari yang harus dijalani, menarik bus bersama-sama justru terasa lebih ringan.