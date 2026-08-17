HUT Ke-81 RI, Ketua KPK Instruksikan Pegawai Bantu Korban Gempa NTT

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto mengajak pegawai Lembaga Antirasuah untuk turut membantu meringankan beban korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Setyo dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/8/2026).

Awalnya, Setyo mengajak insan KPK mengheningkan cipta untuk mendoakan para korban gempa NTT.

"Di tengah suasana peringatan kemerdekaan, sebagian saudara sebangsa kita sedang menghadapi masa sulit. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar KPK, saya menyampaikan rasa empati dan solidaritas yang tulus kepada mereka. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan jalan untuk segera bangkit kembali," kata Setyo.

Setyo kemudian mengajak pegawai Lembaga Antirasuah untuk menyisihkan harta dan barang yang dimiliki guna disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.

"Selanjutnya saya menginstruksikan juga kepada Bapak Sekjen, kita usahakan bisa membantu semaksimal mungkin, semampu kita. Mungkin dengan bantuan pengumpulan donasi atau mungkin kita bantu dengan sesuatu yang berbentuk barang yang kemudian bisa kita kirimkan ke lokasi-lokasi yang terdampak terhadap gempa tersebut sebagaimana yang sudah pernah kita lakukan pada saat saudara-saudara kita di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat terkena musibah bencana," ujarnya.