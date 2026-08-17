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HUT ke-81 RI, Kapolri: Kemerdekaan Lahir dari Perjuangan dan Tumbuh dalam Persatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:53 WIB
HUT ke-81 RI, Kapolri: Kemerdekaan Lahir dari Perjuangan dan Tumbuh dalam Persatuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian untuk menjaga setiap jengkal negeri, melindunginya dari segala ancaman, serta memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), Senin (17/8/2026).

"81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan, dan hidup dalam cita-cita besar bangsa," kata Sigit sebagaimana dilansir dari akun Instagram resminya, @ListyoSigitPrabowo.

Menurutnya, kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi juga memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan dengan aman, tenang, dan penuh harapan.

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