Heningkan Cipta HUT Ke-81 RI, Megawati Doakan Korban Gempa NTT

JAKARTA - Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri mengajak masyarakat Indonesia, turut mendoakan para korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Megawati saat memimpin mengheningkan cipta dalam Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026) pagi.

"Kita doakan supaya mereka yang telah mengalami musibah untuk menguatkan dirinya dan bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh mereka," kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu juga mendoakan para korban yang meninggal dunia agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.