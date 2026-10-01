Prabowo Tunjuk Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit: Terus Layani Masyarakat!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi terkait Komjen Suyudi Ario Seto yang akan dilantik untuk menggantikan posisinya. Ia pun memberikan pesan untuk calon penggantinya itu.

“Harapannya tentunya terus melanjutkan program agar polri selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/10/2026).

Mantan Kapolda Banten ini juga berharap, di bawah kepemimpinan Suyudi, Polri terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Terus melayani masyarakat,” ujar mantan Kabareskrim tersebut.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Kesepakatan tersebut diambil setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Dengan persetujuan tersebut, Komisi III DPR RI menyepakati Suyudi sebagai calon Kapolri yang diajukan Presiden.

(Fahmi Firdaus )

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