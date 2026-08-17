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Tampil Berkebaya Merah di Istana, Angela Tanoesoedibjo: Semoga Indonesia Semakin Bersatu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |11:42 WIB
Tampil Berkebaya Merah di Istana, Angela Tanoesoedibjo: Semoga Indonesia Semakin Bersatu
Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo di Istana Negara (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Senin (17/8/2026).

Kehadiran Angela turut mencuri perhatian lewat penampilannya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah yang dipadukan dengan rok batik senada, mencerminkan nuansa semangat kemerdekaan.

Rambut Angela ditata sleek dengan sanggul sederhana di bagian belakang. Penampilannya dilengkapi aksesori bernuansa emas yang senada dengan detail pada kebaya yang dikenakannya.

Sebelum mengikuti upacara, Angela turut menyampaikan harapannya untuk Indonesia yang kini memasuki usia 81 tahun. Ia berharap masyarakat terus menjaga persatuan sehingga Indonesia semakin kuat.

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