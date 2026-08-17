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Upacara HUT Ke-81 RI Selesai, Prabowo Minta Komandan Upacara dan Kesatuan Menghadap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |10:47 WIB
Upacara HUT Ke-81 RI Selesai, Prabowo Minta Komandan Upacara dan Kesatuan Menghadap
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026), telah selesai dilaksanakan.

Bendera Merah Putih telah dikibarkan dengan sempurna dalam rangkaian upacara yang berlangsung khidmat.

Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Priyo Handoyo, kemudian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai.

"Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai," lapor Priyo, yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 2003 sekaligus Komandan Kodim 0733/Kota Semarang.

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