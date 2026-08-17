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Tepuk Tangan Meriah Iringi Paskibraka Usai Kibarkan Merah Putih di Istana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |10:41 WIB
Tepuk Tangan Meriah Iringi Paskibraka Usai Kibarkan Merah Putih di Istana
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Tepuk tangan meriah menggema di Istana Merdeka setelah anggota Paskibraka sukses mengibarkan Bendera Merah Putih, dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Tepuk tangan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama para pejabat, dan tamu undangan yang menyaksikan langsung prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih.

Prosesi sebelumnya diawali dengan Pembawa Baki Utama, Celina Olivia Apriani Theo, yang berjalan menuju hadapan Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara untuk menerima Bendera Sang Saka Merah Putih.

Prabowo kemudian menyerahkan bendera tersebut kepada Celina. Siswi SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat, itu selanjutnya menuruni tangga mimbar utama dengan penuh kehati-hatian.

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