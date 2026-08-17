Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Sang Saka Merah Putih Berkibar saat Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |10:33 WIB
Momen Sang Saka Merah Putih Berkibar saat Upacara HUT ke-81 RI di Istana
Momen Sang Saka Merah Putih Berkibar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sang Saka Merah Putih resmi dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Prosesi pengibaran diawali dengan langkah anggota Paskibraka membentuk formasi. Pembawa Baki Utama, Celina Olivia Apriani Theo, kemudian berjalan menuju hadapan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk menerima Bendera Sang Saka Merah Putih.

Prabowo kemudian mengambil dan menyerahkan Sang Saka Merah Putih kepada Celina.

Celina yang merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat, menerima bendera tersebut dengan khidmat. Ia kemudian menuruni tangga mimbar utama dengan hati-hati sebelum bergabung kembali bersama anggota Paskibraka lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236789//pemerintah-BZIl_large.jpg
Jenderal Bintang 3 Polri Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Batas Negara Laut Natuna 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236771//ismi_ufaida_dan_ibunya_suburia-103N_large.jpeg
Haru Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Jadi Paskibraka Nasional 2026 di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236742//kolonel_inf_priyo_handoyo-7vca_large.jpg
4 Komandan Upacara 17 Agustus Lulusan Adhi Makayasa, Nomor 4 Jenderal Kopassus Pemilik Gelar Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/340/3236756//pendaki-k5If_large.jpg
3.273 Pendaki Rayakan HUT RI di Gunung Bawakaraeng, 26 Orang Harus Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236729//kpk-j0Me_large.jpg
HUT Ke-81 RI, Ketua KPK: Kita Dipercaya Jaga Fondasi Penting Kehidupan Bangsa, Integritas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236753//megawati-iHom_large.jpg
Ini Alasan Megawati Pilih Upacara HUT Ke-81 RI di Sekolah Partai ketimbang Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement