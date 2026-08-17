Momen Sang Saka Merah Putih Berkibar saat Upacara HUT ke-81 RI di Istana

JAKARTA - Sang Saka Merah Putih resmi dikibarkan dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Prosesi pengibaran diawali dengan langkah anggota Paskibraka membentuk formasi. Pembawa Baki Utama, Celina Olivia Apriani Theo, kemudian berjalan menuju hadapan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk menerima Bendera Sang Saka Merah Putih.

Prabowo kemudian mengambil dan menyerahkan Sang Saka Merah Putih kepada Celina.

Celina yang merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat, menerima bendera tersebut dengan khidmat. Ia kemudian menuruni tangga mimbar utama dengan hati-hati sebelum bergabung kembali bersama anggota Paskibraka lainnya.