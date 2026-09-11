Perindo Dorong Investasi Pariwisata Danau Toba Lewat IMT-GT

MEDAN - Forum kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi ekonomi Sumatera Utara, kepada investor regional dan global.

Ketua DPP Partai Perindo, Amos Simanjuntak mengapresiasi peran Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam mendorong kerja sama antardaerah sekaligus membuka ruang pembicaraan mengenai pengembangan ekonomi kawasan.

Menurut Amos, posisi gubernur tidak hanya penting dalam menjalankan pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai motor yang menghubungkan potensi daerah dengan peluang investasi. Sumatera Utara memiliki sumber daya alam, konektivitas, serta destinasi pariwisata yang dapat dikembangkan lebih jauh untuk menarik investasi dan menciptakan kegiatan ekonomi baru.

“Peran gubernur sebagai motor pembangunan ekonomi sangat penting. Forum seperti IMT-GT harus kita manfaatkan untuk memperkenalkan potensi Sumatera Utara kepada dunia dan membuka lebih banyak peluang investasi. Kita punya banyak keunggulan yang belum sepenuhnya dioptimalkan,” ujar Amos saat ditemui di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Salah satu potensi tersebut, kata Amos, adalah kawasan Danau Toba. Kawasan yang membentang di delapan kabupaten itu memiliki keunggulan alam, geologi, dan budaya, serta telah mendapat pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark.

Dari sisi pasar, Toba Caldera Resort yang dikelola Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) juga telah mencatat lebih dari 1 juta pengunjung sejak dibuka untuk umum pada 2021. Capaian tersebut, menurut Amos, menunjukkan semakin kuatnya daya tarik kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata.