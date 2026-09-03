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Kemarau Ganggu Akses Air Warga Lahat, Legislator Perindo Bantu Mesin Pompa dengan Dana Pribadi

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |14:04 WIB
Kemarau Ganggu Akses Air Warga Lahat, Legislator Perindo Bantu Mesin Pompa dengan Dana Pribadi
Kemarau Ganggu Akses Air Warga Lahat (foto: dok ist)
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LAHAT - Keterbatasan sumber air saat musim kemarau tidak hanya menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Kondisi tersebut dirasakan warga Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang terdampak kekeringan.

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Partai Perindo Safri bergerak langsung membantu masyarakat dengan menyalurkan dua unit mesin pompa air lengkap dengan selang. Bantuan tersebut diberikan menggunakan dana pribadi sebagai upaya membantu warga menjaga akses air selama musim kemarau.

“Persoalan kekeringan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kami memilih memberikan mesin pompa karena fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara langsung dan membantu warga menghadapi keterbatasan sumber air selama musim kemarau,” kata Safri dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Menurut Safri, persoalan keterbatasan air dapat berdampak lebih luas karena tidak hanya menyentuh kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berbagai pekerjaan warga. Karena itu, penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu.

“Ketika akses air terganggu, yang terdampak bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berbagai pekerjaan warga. Karena itu, kami ingin memastikan kondisi ini tidak berkembang menjadi persoalan yang membuat masyarakat kesulitan menjalankan usaha, bekerja, maupun memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Kemarau Partai Perindo Perindo
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