Hadiri Perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat, Perindo: Kita Ingin Terus Bersama-sama Bersinergi

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, turut menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Ia menyatakan ingin terus bersinergi dengan Partai Demokrat dan partai politik (parpol) lainnya.

Mewakili Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Ferry menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Demokrat yang telah menginjak usia ke-25 tahun.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, saya dan teman-teman di Partai Perindo mengucapkan Dirgahayu Partai Demokrat ke-25," ujar Ferry usai acara.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Partai Demokrat serta partai politik lainnya.

"Ya, tentunya kami dari Partai Perindo, mewakili Mbak Ketum, juga bersyukur ya, kita bisa menghadiri perayaan hari ulang tahun Demokrat ke-25. Ya, tentunya kita sebagai bagian dari partai politik ingin terus bersama-sama bersinergi," kata Ferry.