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AHY: Politik Harus Diukur dari Kehidupan Rakyat yang Membaik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |21:50 WIB
AHY: Politik Harus Diukur dari Kehidupan Rakyat yang Membaik
Ketum Demokrat AHY (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan ukuran utama keberhasilan politik adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pernyataan itu disampaikan AHY dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat yang digelar dengan penuh refleksi atas perjalanan panjang partai tersebut.

Menurut AHY, politik tidak seharusnya hanya diukur dari retorika yang disampaikan para elite atau janji yang ditawarkan saat kampanye. Ukuran paling jujur dari politik adalah dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pada akhirnya, politik diuji oleh satu pertanyaan sederhana: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?” ujar AHY pada Senin (7/9/2026).

Ia menerangkan, harapan rakyat sebenarnya tidak muluk-muluk, melainkan kehidupan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Bagi AHY, kondisi hari ini seharusnya lebih baik dari kemarin, dan masa depan harus lebih baik dari hari ini.

Ia menekankan kepercayaan publik tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diraih melalui kerja keras dan konsistensi. Kepercayaan tersebut dibangun dari kebijakan yang adil, gagasan yang relevan, serta kerja nyata yang dirasakan manfaatnya.

AHY pun mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk terus menjaga komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. "Jangan bertanya apa yang bisa kita dapatkan dari politik, tetapi apa yang bisa kita berikan melalui politik," katanya.

(Arief Setyadi )

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