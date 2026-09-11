Kawasan Gunung Bromo Kebakaran, Api Mulai Menjalar ke Bukit Teletubies

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda hutan dan lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Akibatnya, Balai Besar TNBTS menutup akses ke objek wisata tersebut.

Kebakaran di kawasan Gunung Bromo terjadi di Sabana Penggol yang berdekatan dengan Bukit Teletubies.

"Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di kawasan Savana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kunjungan wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Jemplang mulai 10 September 2026 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut," tulis @bbtnbromotenggersemeru, dikutip Okezone, Jumat (11/9/2026).

"Harap tetap berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, dan jangan melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan titik api baru ya," demikian keterangan tersebut.

Belum diketahui berapa area kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terbakar. Petugas saat ini juga berjibaku memadamkan api.

(Fahmi Firdaus )

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