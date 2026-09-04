Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu UMKM Naik Kelas, Partai Perindo Bagikan Sertifikat Halal Gratis di Bogor

Wildan Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |07:36 WIB
Bantu UMKM Naik Kelas, Partai Perindo Bagikan Sertifikat Halal Gratis di Bogor
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Setya Langkun (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Partai Perindo terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. Salah satunya dengan memberikan bantuan sertifikasi halal secara gratis kepada para pelaku UMKM.

Kali ini, bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 80 pelaku UMKM di Kampung Cisarua, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemberian sertifikat halal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus membantu memperluas pasar bagi para pelaku UMKM. Sertifikasi halal dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Para pelaku UMKM, termasuk pembuat gula aren, menyambut antusias bantuan tersebut. Mereka menilai kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Sertifikat halal diberikan secara gratis melalui pendampingan dan penilaian dari tim halal. Bantuan ini juga dinilai meringankan beban pelaku UMKM, mengingat pengurusan sertifikasi halal secara mandiri dapat membutuhkan biaya lebih dari Rp200 ribu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Setya Langkun mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Perindo dalam membantu pelaku UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas.

"Ini merupakan program Perindo UMKM Sahabat Halal, program yang sengaja kita susun agar UMKM mendapatkan sertifikasi halal, dengan itu bisa mangajak UMKM menjadi naik kelas, karena ketika ada sertifikasi halal baku mutu akan di cek sehingga kualitas produk akan meningkat, baik kualitas maupun harga. Saat ini kita sedang melakukan sertifikasi halal ada dibeberapa tempat seperti di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat," ujar Tama, Kamis 3 September 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sertifikasi Halal UMKM Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/340/3239905//kemarau_ganggu_akses_air_warga_lahat-idza_large.jpg
Kemarau Ganggu Akses Air Warga Lahat, Legislator Perindo Bantu Mesin Pompa dengan Dana Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/340/3239755//anggota_komisi_a_dprk_teluk_bintuni-0nKL_large.jpg
Kawal Pendidikan Teluk Bintuni, Legislator Perindo Perjuangkan Anggaran dan Kesejahteraan Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/340/3239472//andarias_kawan-Rp51_large.jpeg
Insentif Nakes Tertunda 8 Bulan, Legislator Perindo Andarias Desak Pemda Pastikan Pencairan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/455/3239233//bri-g03e_large.jpg
BRI Salurkan Kredit Rp1.235,4 Triliun ke UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/320/3238900//rupiah-s95g_large.jpg
Ini UMKM Terdampak Bencana yang Berhak Dapat Banpres Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3239002//ferry_kurnia_rizkiyansyah-YuSm_large.jpg
Pemulihan UMKM Bencana hingga 2028, Partai Perindo Dorong Blueprint Ketahanan Ekonomi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement