Bantu UMKM Naik Kelas, Partai Perindo Bagikan Sertifikat Halal Gratis di Bogor

BOGOR - Partai Perindo terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. Salah satunya dengan memberikan bantuan sertifikasi halal secara gratis kepada para pelaku UMKM.

Kali ini, bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 80 pelaku UMKM di Kampung Cisarua, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemberian sertifikat halal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus membantu memperluas pasar bagi para pelaku UMKM. Sertifikasi halal dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Para pelaku UMKM, termasuk pembuat gula aren, menyambut antusias bantuan tersebut. Mereka menilai kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Sertifikat halal diberikan secara gratis melalui pendampingan dan penilaian dari tim halal. Bantuan ini juga dinilai meringankan beban pelaku UMKM, mengingat pengurusan sertifikasi halal secara mandiri dapat membutuhkan biaya lebih dari Rp200 ribu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Setya Langkun mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Perindo dalam membantu pelaku UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas.

"Ini merupakan program Perindo UMKM Sahabat Halal, program yang sengaja kita susun agar UMKM mendapatkan sertifikasi halal, dengan itu bisa mangajak UMKM menjadi naik kelas, karena ketika ada sertifikasi halal baku mutu akan di cek sehingga kualitas produk akan meningkat, baik kualitas maupun harga. Saat ini kita sedang melakukan sertifikasi halal ada dibeberapa tempat seperti di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat," ujar Tama, Kamis 3 September 2026.