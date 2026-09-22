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Siapkan Unit Usaha Bersama, Perindo Magelang Perkuat Peran Pengurus hingga Tingkat RW

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |11:11 WIB
Siapkan Unit Usaha Bersama, Perindo Magelang Perkuat Peran Pengurus hingga Tingkat RW
Perindo Magelang Perkuat Peran Pengurus hingga Tingkat RW (foto: dok ist)
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MAGELANG - Struktur organisasi partai di tingkat basis tidak hanya menjadi instrumen konsolidasi politik, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. DPD Partai Perindo Kota Magelang, menyiapkan unit usaha bersama berbasis pengurus hingga tingkat ranting dan RW, salah satunya melalui budidaya serta pengolahan lele.

Rencana tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Kota Magelang, Muhammad Slamet seusai Rapat Koordinasi dan Konsolidasi DPD Partai Perindo Kota Magelang di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Selatan, Senin 21 September 2026.

Slamet menjelaskan, program pemberdayaan ekonomi dirancang untuk memperluas peran jajaran pengurus agar tidak berhenti pada aktivitas politik seremonial. Melalui usaha bersama, pengurus diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

"Pengurus di tingkat kecamatan, ranting, hingga RW adalah ujung tombak partai. Kami ingin memberdayakan mereka melalui sektor ekonomi rakyat, seperti usaha budidaya dan pengolahan lele yang akan kita fasilitasi hingga rantai distribusinya," ujar Slamet.

Rencana tersebut menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari pendekatan organisasi yang menyasar masyarakat dan kader. Slamet optimistis pola ini dapat menempatkan pengurus dan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek politik.

Sejalan dengan penguatan program ekonomi, DPD Partai Perindo Kota Magelang mematok target meraih tiga kursi di DPRD pada Pemilu 2029. Target tersebut didukung pemetaan struktur kepengurusan yang telah terbentuk di seluruh ranting di Kota Magelang.

"Jika struktur pengurus hingga tingkat RW kokoh, kita mampu mengamankan kursi di legislatif," imbuh Slamet.

 

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