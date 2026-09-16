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Perindo Karo Sediakan Ambulans Gratis untuk Siswa Terdampak Dugaan Insiden MBG

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |13:17 WIB
Perindo Karo Sediakan Ambulans Gratis untuk Siswa Terdampak Dugaan Insiden MBG
Perindo Karo Sediakan Ambulans Gratis
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KARO — Sejumlah siswa yang sebelumnya mengalami gangguan kesehatan dalam dugaan  insiden Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo masih membutuhkan pemeriksaan dan perawatan lanjutan. Partai Perindo Kabupaten Karo menyediakan layanan ambulans gratis bagi siswa yang membutuhkan serta membantu mobilitas siswa dan mengurangi beban keluarga.

Ketua DPD Partai Perindo Karo Romanus Ginting, mengatakan penyediaan ambulans tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan akses transportasi untuk pemeriksaan maupun perawatan lanjutan.

Romanus yan juga anggota DPRD Kabupaten Karo ini didampingi Sekretaris Partai Perindo Karo Irwan Sembiring dan Bendahara Erwin Milala saat menyampaikan layanan ambulans tersebut.

“Melihat adanya kebutuhan transportasi bagi siswa yang menjalani pemeriksaan dan perawatan lanjutan, kami pengurus Partai Perindo Kabupaten Karo menyediakan ambulans gratis. Kami berharap layanan ini dapat membantu mobilitas siswa sekaligus mengurangi beban keluarga,” kata Romanus Rabu (16/9/2026).

Sementara, Erwin Milala mengatakan, layanan ambulans tersebut dapat dimanfaatkan oleh siswa yang membutuhkan pemeriksaan maupun perawatan lanjutan setelah mengalami gangguan kesehatan dalam rangkaian dugaan insiden tersebut.

“Ambulans ini dapat digunakan oleh siswa yang masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Kami ingin membantu menyediakan akses transportasi agar keluarga tidak terbebani,” ujar Erwin.

Menurut Erwin, kebutuhan transportasi menjadi salah satu perhatian bagi keluarga siswa yang harus menjalani pemeriksaan secara berkala. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan, khususnya bagi keluarga yang tidak memiliki kendaraan pribadi.

 

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