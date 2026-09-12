Siswa SMP di Boyolali Diduga Keracunan MBG, Gejala Mual hingga Gatal-Gatal

BOYOLALI - Puluhan siswa SMP Negeri 1 Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengalami keluhan mual dan gatal setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiga siswa di antaranya yang diduga keracunan MBG harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Selo.

Salah satu siswa yang masih menjalani perawatan yakni Puspita, siswi kelas VII SMP Negeri 1 Selo. Dia mengaku mulai merasakan gejalanya setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Puspita mengatakan, tubuhnya terasa gatal disertai rasa mual dan pusing setelah menyantap menu tersebut.

"Usai mengonsumsi makanan, badan terasa gatal-gatal, perut mual dan kepala pusing. Tapi tidak sampai muntah," ujar Puspita, Jumat (11/9/2026).



Hingga Kamis malam, Puspita masih mendapatkan pemantauan dari petugas medis di Puskesmas Selo.

Ketua Satgas MBG Boyolali M Syawaludin membenarkan adanya laporan puluhan siswa yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG. "Iya," kata M Syawaludin saat dikonfirmasi.

Menurut Syawaludin, saat ini terdapat tiga siswa SMP yang harus menjalani perawatan di Puskesmas Selo.

Menu MBG yang dikonsumsi para siswa tersebut diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gebyog, Kecamatan Selo. Keluhan yang dialami para siswa berupa mual dan gatal. Namun, pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti munculnya keluhan tersebut.

"Yang dirasakan mual dan gatal. Satgas baru kumpulin data dan informasi di lapangan," ujar Syawaludin.